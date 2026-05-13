Пентагон отправил своих военных на обучение в Украину
Украинские воины будут учить американских солдат
Источник:  Associated Press

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет официально подтвердил, что его ведомство направило своих солдат в Украину, чтобы научиться применять дроны в реальных боевых условиях.

Главные тезисы

  • Пентагон признает ведущую роль Украины в применении дронов для ведения войны.
  • Штаты готовы перенимать ценный опыт ВСУ и Воздушных сил.

Дискуссии по этому поводу прошли во время слушаний в Сенате, где присутствовал глава Минобороны США.

Лидер меньшинства Митч Макконнелл откровенно признался, что считает Украину "Кремниевой долиной войны", а также поинтересовался у Хегсета, поддерживает ли он перенимания опыта в ВСУ.

Глава Пентагона четко дал понять, что уже принял решение касательно отправки в Украину американских военных.

Я лично одобрил направление туда дополнительного персонала, чтобы изучать это поле боя дронов — как в наступательных, так и в оборонных аспектах. Мы должны усвоить все возможные уроки этого конфликта и в режиме реального времени внедрять их в то, как мы обороняемся и ведем наступательные действия в эпоху, когда доминирование дронов является необходимостью.

Пит Хегсет

Глава Минобороны США

По убеждению Пита Хегсета, Штаты просто обязаны извлечь уроки, полученные в Украине и на других полях боя, и "быстрее применить" в собственных войсках.

