Украина разгромила 16 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 12 мая авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины успешно атаковали сразу 16 районов сосредоточения живой силы и артиллерийскую систему российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1540 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 210 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 мая 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 13.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 344 180 (+1 130) человек;
танков — 11 928 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 554 (+1) ед;
артиллерийских систем — 41 985 (+50) ед;
РСЗО — 1 786 (+1) ед;
средств ПВО — 1376 (+3) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1375 (+2) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 287 359 (+1 853) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 96 142 (+287) ед;
специальной техники — 4 181 (+2) ед.
Вчера противник нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-