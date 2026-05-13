Украина разгромила 16 районов сосредоточения армии РФ
Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 12 мая авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины успешно атаковали сразу 16 районов сосредоточения живой силы и артиллерийскую систему российских захватчиков.

  • Начались 1540 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 210 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 13 мая 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 13.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 344 180 (+1 130) человек;

  • танков — 11 928 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 554 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 41 985 (+50) ед;

  • РСЗО — 1 786 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1376 (+3) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1375 (+2) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 287 359 (+1 853) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 96 142 (+287) ед;

  • специальной техники — 4 181 (+2) ед.

Вчера противник нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8923 дрона-камикадзе и произвел 3353 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 148 из реактивных систем залпового огня.

