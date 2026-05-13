В России паникуют из-за атаки сотен украинских дронов — видео

Утром 13 мая Министерство обороны РФ заявило, что за минувшую ночь их ПВО якобы обезвредила 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над разными регионами страны. Однако точное количество дронов, совершавших воздушное нападение, традиционно не раскрывается.
Главные тезисы
- После атаки начался пожар в районе нефтяного терминала в порту Тамань.
- В селе Нурлино горит ЛПДС, которая входит в систему магистральных нефтепроводов "Транснефть".
"Бавовна" в России 13 мая — все подробности и видео
Как утверждают в Минобороны РФ, 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбили над территориями: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Краснодарского края.
Согласно последним данным, пожар бушует в районе резервуарного парка «Таманнефтегаз» — нефтяного терминала и оператора перевалки нефти/нефтепродуктов в порту Тамань, Краснодарский край РФ, который находится на берегу Черного моря.
Что важно понимать, речь идет об одном из главных хабов РФ для морского экспорта энергоресурсов после частичной перегрузки потоков из Новороссийска.
Также прямо сейчас очень громко в Нурлино — это село, которое находится в российском Башкортостане.
По словам очевидцев, там горит ЛПДС “Нурлино”, работающая в системе магистральных нефтепроводов “Транснефть” и входящая в направление транспортировки нефти с Урала и Западной Сибири на юг РФ.
Следует отметить, что часть потоков идет в сторону Новороссийска, Туапсе, Тамани, НПЗ юга РФ.
