ПВО обезвредила 111 целей во время воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 12-13 мая российские захватчики совершали атаку на Украину 139 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях.
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Подтверждено попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение отломков на 4 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве до сих пор находятся десятки российских БПЛА.
