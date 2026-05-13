ПВО обезвредила 111 целей во время воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 12-13 мая российские захватчики совершали атаку на Украину 139 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Подтверждено попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение отломков на 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве до сих пор находятся десятки российских БПЛА.