ППО знешкодила 111 цілей під час повітряного нападу РФ
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 12-13 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.

Підтверджено влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі досі знаходяться десятки ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

