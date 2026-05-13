ППО знешкодила 111 цілей під час повітряного нападу РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 12-13 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Підтверджено влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі досі знаходяться десятки ворожих БпЛА.
