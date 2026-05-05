Президент Фінляндії закликає Європу відновити діалог із Путіним

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, рано чи пізно Європі доведеться відновити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним та його командою, щоб добитися завершення війни РФ проти України.

Стубб заявив про нову реаліність у мирних переговорах

Як вважає президент Фінляндії, одна з головних проблем полягає в тому, що політика США щодо Росії іде в розріз європейському підходу в цьому питанні.

Стубб наголосив, що чинна американська влада більше не сприймає РФ як найбільшу загрозу власній безпеці, а позиція Європи жодним чином не змінилася.

Саме тому, на переконання глави держави, офіційний Брюссель повинен замислитися про відновлення контактів з Кремлем.

Ми, ймовірно, наближаємося до моменту, коли певному європейському лідеру варто буде скоординовано взаємодіяти з президентом Путіним. Ця дискусія ведеться серед європейських лідерів протягом останніх двох років. Александр Стубб Президент Фінляндії

На цьому тлі він вкотре нагадав, що саме Україна має найбільшу та найсучаснішу армію в Європі.

За словами Стубба, Європі потрібна Україна для стримування Росії, бо навіть після завершення бойових дій російська загроза все-таки існуватиме.