Президент Фінляндії закликає Європу відновити діалог із Путіним

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, рано чи пізно Європі доведеться відновити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним та його командою, щоб добитися завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Зміна політики США щодо РФ штовхає Європу до переосмислення своїх дій.
- Стубб наголосив, що хоче бачити Україну членом ЄС та НАТО.
Стубб заявив про нову реаліність у мирних переговорах
Як вважає президент Фінляндії, одна з головних проблем полягає в тому, що політика США щодо Росії іде в розріз європейському підходу в цьому питанні.
Стубб наголосив, що чинна американська влада більше не сприймає РФ як найбільшу загрозу власній безпеці, а позиція Європи жодним чином не змінилася.
Саме тому, на переконання глави держави, офіційний Брюссель повинен замислитися про відновлення контактів з Кремлем.
На цьому тлі він вкотре нагадав, що саме Україна має найбільшу та найсучаснішу армію в Європі.
За словами Стубба, Європі потрібна Україна для стримування Росії, бо навіть після завершення бойових дій російська загроза все-таки існуватиме.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-