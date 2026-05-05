У Росії горять оборонне підприємство "ВНІІР-Прогрес" та один із найбільших НПЗ — відео

Протягом минулої ночі щонайменше у 18 регіонах країни-агресорки Росії лунала повітряна тривога. Згідно з останніми даними, під потужні удари Сил оборони України потрапили кілька важливих об'єктів ворога, зокрема оборонне підприємство "ВНІІР-Прогрес" та НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ).

“Бавовна” в Росії 5 травня — усі подробиці, фото та відео

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що вперше за весь період війни повітряна тривога прогриміла за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною — у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Достеменно відомо, що під новий удар України потрапив військовий завод у Чебоксарах — столиці Чувашії.

За словами очевидців, спочатку вони почули гучні вибухи, а потім спалахнула пожежа.

Мешканці міста стверджують, що українська ракета влучила в оборонне підприємство "ВНІІР-Прогрес".

Що важливо розуміти, це підприємство займається виробництвом антен "Комета", які захищають російські дрони від українських засобів РЕБ, а також супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS і Galileo модулів типу "Комета".

Останні активно використовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" та модулях УМПК для авіабомб.

Міноборони РФ стверджує, що в Ленінградській області за ніч збито 18 БПЛА.

Місцева влада підтвердила, що в промзоні в Киришах спалахнула пожежа — саме там розташований один з найбільших у РФ НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ).

Цей ворожий завод активно виробляє бензин, дизель, гас, мазут і нафтохімію.