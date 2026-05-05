ППО знищила Іскандер-М і 149 дронів під час повітряного нападу РФ

Протягом ночі 4-5 травня російські окупанти атакували Україну 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М, а також 164-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
ППО звітує про результати відбиття нової атаки РФ
Цього разу російські дрони та ракети летіли із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також із напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.
