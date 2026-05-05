ППО знищила Іскандер-М і 149 дронів під час повітряного нападу РФ

Протягом ночі 4-5 травня російські окупанти атакували Україну 11-ма балістичними ракетами Іскандер-М, а також 164-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

ППО звітує про результати відбиття нової атаки РФ

Цього разу російські дрони та ракети летіли із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також із напрямків Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів «Пародія» на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.