4 людини загинули та 31 постраждала внаслідок атаки РФ на Полтавщину

Нова російська атака на Полтавську область забрала життя щонайменше 4 людей, зокрема двох рятувальників. Також місцева влада повідомляє про 31 потерпілого в регіоні.

Атака РФ на Полтавщину — які наслідки

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив глава місцевої ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, російські загарбники били по області ракетами та ударними БпЛА.

Підтверджено прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Під удар ворога потрапило промислове підприємство. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів.

Окрім того, росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру.

Станом на цю годину відомо про 4 загиблих. Співчуття рідним та близьким. Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості. Їм надається необхідна допомога. Віталій Дяківнич Глава Полтавської ОВА

Трохи пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок нічної атаки ворога загинули два рятувальника:

Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко — Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль — на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами. Відповідальний та професійний рятувальник, який добре знав свою роботу і виконував її там, де було найважче.

Також Клименко підтвердив, що 23 рятувальники були поранені. Троє людей у важкому стані, медики продовжують боротися за їхні життя.