Путін не може зупинити рецесію в економіці РФ
Путін власноруч добиває російську економіку

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, команда російського диктатора Володимира Путіна не здатна зупинити рецесію в російській економіці. Що важливо розуміти, стрімке погіршення ситуації має цілком конкретні причини: посиленням податкового навантаження, блокування та сповільнення роботи соціальних мереж та інтернет-сервісів, а також зростанням витрат на логістику, оплату праці та маркетинг. 

Головні тези:

  • Кремль не встигає вирішувати усі актуальні проблеми російської економіки.
  • Попри це, він успішно бреше населенн про реальний стан справ.

Згідно з даними українських розвідників, лише протягом останніх 4 місяців аж 6% російських підприємств були вимушені зупинити свою діяльність.

Ба більше, вказано, що в 2026 році чимала частина ворожих компаній готується до скорочень працівників.

СЗР має у своєму розпорядженні дані про те, що близько 30% суб’єктів малого та середнього бізнесів можуть залишити ринок.

Стрімко погіршується економічна ситуація в регіонах на росії. Дефіцит консолідованих бюджетів суб’єктів рф за підсумками січня–лютого сягнув майже 1 трлн руб. (12,5 млрд дол. США). При цьому через відсутність стимулів посилення податкового тиску збільшується кількість регіонів, які демонструють зростання бюджетного дисбалансу.

Недалекоглядні рішення Путіна та західні санкції фактично зірвали планів зі збору митних платежів.

Окрім того, вказано, що за підсумками січня–лютого 2026 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі скоротилося на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Що стосується ситуації в банківському секторі РФ, то останній фактично опинився на межі кризи.

Водночас систематичне викривлення макроекономічної статистики використовується кремлем для формування в зовнішніх споживачів хибного уявлення про відносну стійкість економіки рф до санкційного тиску та колосальних військових витрат.

