Как сообщает Служба внешней разведки Украины, команда российского диктатора Владимира Путина не способна остановить рецессию в российской экономике. Что важно понимать, стремительное ухудшение ситуации имеет вполне конкретные причины: усиление налоговой нагрузки, блокирование и замедление работы социальных сетей и интернет-сервисов, а также рост расходов на логистику, оплату труда и маркетинг.

Путин собственноручно добивает российскую экономику

Согласно данным украинских разведчиков, только за последние 4 месяца 6% российских предприятий были вынуждены остановить свою деятельность.

Более того, указано, что в 2026 году большая часть вражеских компаний готовится к сокращениям работников.

СВР располагает данными о том, что около 30% субъектов малого и среднего бизнесов могут покинуть рынок.

Стремительно ухудшается экономическая ситуация в регионах России. Дефицит консолидированных бюджетов субъектов России по итогам января-февраля достиг почти 1 трлн руб. (12,5 млрд долл. США). При этом из-за отсутствия стимулов усиления налогового давления увеличивается количество регионов, демонстрирующих рост бюджетного дисбаланса.

Недальновидные решения Путина и западные санкции фактически сорвали планы по сбору таможенных платежей.

Кроме того, указано, что по итогам января-февраля 2026 положительное сальдо внешней торговли сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается ситуации в банковском секторе РФ, то последний фактически оказался на грани кризиса.