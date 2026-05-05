4 человека погибли и 31 пострадал в результате атаки РФ на Полтавщину
Категория
Украина
Дата публикации

4 человека погибли и 31 пострадал в результате атаки РФ на Полтавщину

МВД Украины
Атака РФ на Полтавщину – какие последствия
Read in English
Читати українською

Новая российская атака на Полтавскую область унесла жизни не менее 4 человек, в том числе двух спасателей. Также местные власти сообщают о 31 пострадавшем в регионе.

Главные тезисы

  • Во время ликвидации пожара на объекте газодобычи российская ракета попала по тем, кто спасал других.
  • Кроме того, еще 23 спасателя были ранены.

Атака РФ на Полтавщину — какие последствия

С официальным заявлением на этот счет уже выступил глава местной ОВА Виталий Дьяковнич.

По его словам, российские захватчики били по области ракетами и ударными БПЛА.

Подтверждены прямые попадания и падение обломков на двух локациях в Полтавском районе. Под удар врага попало промышленное предприятие. Без газоснабжения остались 3480 абонентов.

Кроме того, россияне повредили железнодорожную инфраструктуру.

По состоянию на этот час известно о 4 погибших. Соболезнование родным и близким. Еще 31 человек получил травмы разной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

Виталий Дьяковнич

Виталий Дьяковнич

Глава Полтавской ОВА

Чуть позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате ночной атаки врага погибли два спасателя:

  • Заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко — Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Он участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно ликвидируя пожары на объектах критической инфраструктуры.

  • Пожарный-спасатель Дмитрий Скриль — на службе в ГСЧС более 20 лет. Неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами. Ответственный и профессиональный спасатель, хорошо знавший свою работу и выполнявший ее там, где было тяжелее всего.

Также Клименко подтвердил, что 23 спасателя были ранены. Три человека в тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за их жизни.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовится к военному противостоянию с НАТО — Писториус
Писториус
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин не может остановить рецессию в экономике РФ
Служба внешней разведки Украины
Путин собственноручно добивает российскую экономику
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас высмеяла решение Путина провести парад 9 мая без военной техники
Каллас

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?