4 человека погибли и 31 пострадал в результате атаки РФ на Полтавщину

Новая российская атака на Полтавскую область унесла жизни не менее 4 человек, в том числе двух спасателей. Также местные власти сообщают о 31 пострадавшем в регионе.
Главные тезисы
- Во время ликвидации пожара на объекте газодобычи российская ракета попала по тем, кто спасал других.
- Кроме того, еще 23 спасателя были ранены.
Атака РФ на Полтавщину — какие последствия
С официальным заявлением на этот счет уже выступил глава местной ОВА Виталий Дьяковнич.
По его словам, российские захватчики били по области ракетами и ударными БПЛА.
Подтверждены прямые попадания и падение обломков на двух локациях в Полтавском районе. Под удар врага попало промышленное предприятие. Без газоснабжения остались 3480 абонентов.
Кроме того, россияне повредили железнодорожную инфраструктуру.
Чуть позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате ночной атаки врага погибли два спасателя:
Заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко — Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Он участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно ликвидируя пожары на объектах критической инфраструктуры.
Пожарный-спасатель Дмитрий Скриль — на службе в ГСЧС более 20 лет. Неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами. Ответственный и профессиональный спасатель, хорошо знавший свою работу и выполнявший ее там, где было тяжелее всего.
Также Клименко подтвердил, что 23 спасателя были ранены. Три человека в тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за их жизни.
