Глава европейской дипломатии Кая Каллас обратила внимание на то, что проведение парада 9 мая в Москве без участия военной техники демонстрирует реальное состояние армии РФ после 12 лет войны с Украиной.
Главные тезисы
- Каллас подчеркнула, что диктатор Путин не достигает своих военных целей, что становится очевидным для всего мира.
- Министерство обороны РФ признало, что "текущая ситуация" требует проведения парада без военной техники.
Россия больше не может скрыть от мира свои колоссальные потери
С заявлением по этому поводу Каллас выступила после встречи с министрами иностранных дел Нордическо-Балтийской восьмерки 30 апреля.
По словам Каи Каллас, "строгая статистика с поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат".
Она также подчеркнула, что диктатор Владимир Путин терпит неудачу в достижении своих военных целей — и "это становится все более очевидным"
Как уже упоминалось ранее, в Министерстве обороны РФ публично признали, что парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации".
Во вражеском ведомстве также утверждают, что в параде примут участие военнослужащие российской армии и самолеты пилотажных групп и Су-25.
