Каллас высмеяла решение Путина провести парад 9 мая без военной техники
Глава европейской дипломатии Кая Каллас обратила внимание на то, что проведение парада 9 мая в Москве без участия военной техники демонстрирует реальное состояние армии РФ после 12 лет войны с Украиной.

Главные тезисы

  • Каллас подчеркнула, что диктатор Путин не достигает своих военных целей, что становится очевидным для всего мира.
  • Министерство обороны РФ признало, что "текущая ситуация" требует проведения парада без военной техники.

Россия больше не может скрыть от мира свои колоссальные потери

С заявлением по этому поводу Каллас выступила после встречи с министрами иностранных дел Нордическо-Балтийской восьмерки 30 апреля.

По словам Каи Каллас, "строгая статистика с поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат".

Она также подчеркнула, что диктатор Владимир Путин терпит неудачу в достижении своих военных целей — и "это становится все более очевидным"

Впервые за многие годы парад Победы в Москве состоится без тяжелой военной техники. Это о многом говорит о ходе войны для России.

Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС

Как уже упоминалось ранее, в Министерстве обороны РФ публично признали, что парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации".

Во вражеском ведомстве также утверждают, что в параде примут участие военнослужащие российской армии и самолеты пилотажных групп и Су-25.

