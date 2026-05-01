"Туапсе по-чернобаевски, 4.0". Мадяр подтвердил новый дипстрайк в России — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди объявил, что украинские воины совершили уже четвертую успешную атаку на нефтяные мощности страны-агрессорки в Туапсе. По словам очевидцев, дроны также поразили ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез в российской Перми.
Главные тезисы
- Атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру выросли до самого высокого месячного уровня с декабря.
- В апреле Силы обороны совершили не менее 21 удара по вражеским НПЗ, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуре нефтепроводы.
Туапсе снова в огне — первые подробности
Российские власти официально подтвердили, что в результате удара БПЛА загорелся морской терминал.
Что важно понимать, только вчера там потушили пожар, который начался после предварительной атаки.
Местные жители уже успели опубликовать первые фотографии новой "бавовны" в своих соцсетях.
В Перми до сих пор не могут потушить пожар после недавней украинской атаки:
Следует также отметить, что атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру выросли до самого высокого месячного уровня с декабря, сократив объемы переработки НПЗ РФ до многолетнего минимума — на это указывают данные Bloomberg.
В течение прошлого месяца был осуществлен не менее 21 удар по НПЗ, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуру нефтепроводов.