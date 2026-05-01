"Туапсе по-чорнобаївськи, 4.0". Мадяр підтвердив новий діпстрайк у Росії — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді оголосив, що українські воїни здійснили вже четверту успішну атаку на нафтові потужності країни-агресорки у Туапсе. За словами очевидців, дрони також уразили Лукойл-Пєрмнафтооргсінтез у російській Пермі.

Туапсе знову у вогні — перші подробиці

Туапсе по-чорнобаївськи, 4.0 Римейк четвертий: …щотижня ми з друзями їдемо в Туапсе. Вулиця Нафтовиків, наливайка номер 24… (т/с «З легким прильотом!») От і тепленька пішла, А5. Тітонька Сірануш тим часом «на майскиє» підняла ціни на житло у Геленджику. Хробачі наливайки- в утиль! Роберт “Мадяр” Бровді Командувач Сил безпілотних систем України

Російська влада офіційно підтвердила, що внаслідок удару БПЛА загорівся морський термінал.

Що важливо розуміти, лише вчора там погасили пожежу, яка почалась після попередньої атаки.

Місцеві мешканці уже встигли опублікувати перші світлини нової “бавовни” в своїх соцмережах.

У Пермі досі не можуть загасити пожежу після нещодавньої української атаки:

Варто також зазначити, що атаки України на російську нафтову інфраструктуру зросли до найвищого місячного рівня з грудня, скоротивши обсяги переробки НПЗ РФ до багаторічного мінімуму — на це вказують дані Bloomberg.