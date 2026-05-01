Пентагон шокирован намерением Трампа сократить войска США в Германии

Издание Politico получило данные о том, что Минобороны США шокировало желание президента Дональда Трампа существенно снизить количество американских войск в Германии. Дело в том, что оборонное ведомство не планировало никаких сокращений.

Решение Трампа может спровоцировать раскол в Пентагоне

По словам одного из инсайдеров, в Минобороны США не ожидали такого заявления от президента страны, а также не планировали ни одного сокращения.

Но мы должны относиться к нему серьезно, потому что он был серьезным в этом вопросе во время своего первого срока, — заявил анонимный источник.

Что интересно, немецкие чиновники также были в шоке от такого развития событий.

В официальном Берлине считают, что политика грубых угроз Трампа достигла апогея.

Вывод американских войск из Германии серьезно ослабил бы сами США, и мы задаемся вопросом, когда взрослые в Вашингтоне планируют вернуться в центр внимания, — поделился своим мнением на этот счет один из немецких чиновников.

С официальным комментарием уже выступил представитель Пентагона Шон Парнелл.