Пентагон шокирован намерением Трампа сократить войска США в Германии

Издание Politico получило данные о том, что Минобороны США шокировало желание президента Дональда Трампа существенно снизить количество американских войск в Германии. Дело в том, что оборонное ведомство не планировало никаких сокращений.
Главные тезисы
- Германия тоже не была готова к такому развитию событий.
- В ФРГ в настоящее время дислоцировано от 35 000 до 40 000 американских солдат.
Решение Трампа может спровоцировать раскол в Пентагоне
По словам одного из инсайдеров, в Минобороны США не ожидали такого заявления от президента страны, а также не планировали ни одного сокращения.
Что интересно, немецкие чиновники также были в шоке от такого развития событий.
В официальном Берлине считают, что политика грубых угроз Трампа достигла апогея.
С официальным комментарием уже выступил представитель Пентагона Шон Парнелл.
По словам последнего, Минобороны США "планирует каждый сценарий", а также полностью готово выполнить приказы главнокомандующего "в то время и в том месте, которое он выберет".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-