Пентагон шокирован намерением Трампа сократить войска США в Германии
Пентагон шокирован намерением Трампа сократить войска США в Германии

Издание Politico получило данные о том, что Минобороны США шокировало желание президента Дональда Трампа существенно снизить количество американских войск в Германии. Дело в том, что оборонное ведомство не планировало никаких сокращений.

Главные тезисы

  • Германия тоже не была готова к такому развитию событий.
  • В ФРГ в настоящее время дислоцировано от 35 000 до 40 000 американских солдат.

Решение Трампа может спровоцировать раскол в Пентагоне

По словам одного из инсайдеров, в Минобороны США не ожидали такого заявления от президента страны, а также не планировали ни одного сокращения.

Но мы должны относиться к нему серьезно, потому что он был серьезным в этом вопросе во время своего первого срока, — заявил анонимный источник.

Что интересно, немецкие чиновники также были в шоке от такого развития событий.

В официальном Берлине считают, что политика грубых угроз Трампа достигла апогея.

Вывод американских войск из Германии серьезно ослабил бы сами США, и мы задаемся вопросом, когда взрослые в Вашингтоне планируют вернуться в центр внимания, — поделился своим мнением на этот счет один из немецких чиновников.

С официальным комментарием уже выступил представитель Пентагона Шон Парнелл.

По словам последнего, Минобороны США "планирует каждый сценарий", а также полностью готово выполнить приказы главнокомандующего "в то время и в том месте, которое он выберет".

