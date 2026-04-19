Трамп "подарил" Путину еще 10 млрд долл на войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин заработает еще 10 миллиардов долларов на войну против Украины благодаря тому, что президент США Дональд Трамп уже второй раз ослабил американские санкции против российской нефти.

Трамп фактически помогает Путину продолжать войну

С новым предупреждением выступил глава государства Владимир Зеленский.

Он в который раз напомнил миру и президенту США, что каждый доллар за российскую нефть — это средства, которые Кремль потратит на убийства невиновных украинцев.

Согласно данным Зеленского, по состоянию на сегодняшний день более 110 танкеров теневого флота РФ находятся в море.

На их борту — более 12 млн. тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 млрд дол. — ресурс, прямо конвертируемый в новые удары по Украине. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, мир должен сделать все возможное, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты.

Украина нацелена на то, чтобы экспорт вражеской нефти сокращался как можно больше.