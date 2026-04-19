Трамп "подарил" Путину еще 10 млрд долл на войну против Украины
Владимир Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин заработает еще 10 миллиардов долларов на войну против Украины благодаря тому, что президент США Дональд Трамп уже второй раз ослабил американские санкции против российской нефти.

Главные тезисы

  • Как отметил Зеленский, продление ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне.
  • В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиационных бомб и почти 60 ракет разных типов.

Трамп фактически помогает Путину продолжать войну

С новым предупреждением выступил глава государства Владимир Зеленский.

Он в который раз напомнил миру и президенту США, что каждый доллар за российскую нефть — это средства, которые Кремль потратит на убийства невиновных украинцев.

Согласно данным Зеленского, по состоянию на сегодняшний день более 110 танкеров теневого флота РФ находятся в море.

На их борту — более 12 млн. тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 млрд дол. — ресурс, прямо конвертируемый в новые удары по Украине.

Как отметил глава государства, мир должен сделать все возможное, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты.

Украина нацелена на то, чтобы экспорт вражеской нефти сокращался как можно больше.

Украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это. Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну, — подчеркнул Владимир Зеленский.

