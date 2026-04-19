Украина разнесла 9 районов сосредоточения армии РФ
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков.

  • Начался 1516 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 19 апреля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 19.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 318 220 (+1 070) человек;

  • танков — 11 882 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 420 (+10) ед;

  • артиллерийских систем — 40 324 (+82) ед;

  • РСЗО — 1 748 (+5) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 247131 (+2019) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 397 (+203) ед;

  • специальной техники — 4 131 (+2) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения.

Вчера противник совершил 68 авиационных ударов, сбросив 216 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9360 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

