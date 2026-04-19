Украина разнесла 9 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1516 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 153 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 19 апреля 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 19.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 318 220 (+1 070) человек;
танков — 11 882 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 24 420 (+10) ед;
артиллерийских систем — 40 324 (+82) ед;
РСЗО — 1 748 (+5) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 247131 (+2019) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 90 397 (+203) ед;
специальной техники — 4 131 (+2) ед.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения.
Вчера противник совершил 68 авиационных ударов, сбросив 216 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9360 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.
