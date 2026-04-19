16-летний юноша погиб в Чернигове из-за ударов РФ

В минувшую ночь российские захватчики атаковали Чернигов ударными беспилотниками типа "Шахед". Согласно последним данным, жертвой этого нападения стал 16-летний подросток.
Главные тезисы
- Местные власти сообщают о повреждениях частных домов.
- Пострадали не менее 4 человек: три женщины и один мужчина.
Атака России на Чернигов — какие последствия
Важными подробностями поделился начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский:
Около 07:43 официально стало известно, что в результате ночной атаки на город повреждены 7 частных домов (из них 3 уничтожены огнем — ред.), административное здание, учебное заведение и два автомобиля.
Стоит отметить, что в минувшую ночь российские оккупанты совершали атаку на Украину 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
