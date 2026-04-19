16-летний юноша погиб в Чернигове из-за ударов РФ

Источник:  online.ua

В минувшую ночь российские захватчики атаковали Чернигов ударными беспилотниками типа "Шахед". Согласно последним данным, жертвой этого нападения стал 16-летний подросток.

Главные тезисы

  • Местные власти сообщают о повреждениях частных домов.
  • Пострадали не менее 4 человек: три женщины и один мужчина.

Атака России на Чернигов — какие последствия

Важными подробностями поделился начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский:

Город находится под массированной атакой вражеских Шахедов. Зафиксировано падение БПЛА в городе.

Около 07:43 официально стало известно, что в результате ночной атаки на город повреждены 7 частных домов (из них 3 уничтожены огнем — ред.), административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

Погиб один человек — 16-летний юноша. Спасатели обнаружили его тело, когда разбирали завалы. Ранения получили 4 человека: три женщины и один мужчина, — отметил Дмитрий Брижинский.

Стоит отметить, что в минувшую ночь российские оккупанты совершали атаку на Украину 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

