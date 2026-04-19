16-річний юнак загинув у Чернігові через удари РФ

Протягом минулої ночі російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками типу "Шахед". Згідно з останніми даними, жертвою цього нападу став 16-річний підліток.

Атака Росії на Чернігів — які наслідки

Важливими подробицями поділився начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський:

Місто перебуває під масованою атакою ворожих Шахедів. Зафіксовано падіння БпЛА в місті.

Близько о 07:43 офіційно стало відомо, що внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем — ред.), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

Загинула одна людина — 16-річний юнак. Рятувальники знайшли його тіло, коли розбирали завали. Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік, — наголосив Дмитро Брижинський.

Варто зазначити, що протягом минулої ночі російській окупанти здійснювали атаку на Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.