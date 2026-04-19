16-річний юнак загинув у Чернігові через удари РФ
Атака Росії на Чернігів - які наслідки
Джерело:  online.ua

Протягом минулої ночі російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками типу "Шахед". Згідно з останніми даними, жертвою цього нападу став 16-річний підліток.

  • Місцева влада повідомляє про пошкодження приватних будинків.
  • Постраждали щонайменше 4 особи: три жінки та один чоловік.

Важливими подробицями поділився начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський:

Місто перебуває під масованою атакою ворожих Шахедів. Зафіксовано падіння БпЛА в місті.

Близько о 07:43 офіційно стало відомо, що внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем — ред.), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

Загинула одна людина — 16-річний юнак. Рятувальники знайшли його тіло, коли розбирали завали. Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік, — наголосив Дмитро Брижинський.

Варто зазначити, що протягом минулої ночі російській окупанти здійснювали атаку на Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

