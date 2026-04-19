16-річний юнак загинув у Чернігові через удари РФ

Протягом минулої ночі російські загарбники атакували Чернігів ударними безпілотниками типу "Шахед". Згідно з останніми даними, жертвою цього нападу став 16-річний підліток.
Головні тези:
- Місцева влада повідомляє про пошкодження приватних будинків.
- Постраждали щонайменше 4 особи: три жінки та один чоловік.
Атака Росії на Чернігів — які наслідки
Важливими подробицями поділився начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський:
Близько о 07:43 офіційно стало відомо, що внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем — ред.), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.
Варто зазначити, що протягом минулої ночі російській окупанти здійснювали атаку на Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
