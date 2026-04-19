ППО ліквідувала 203 цілі під час відбиття атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 18-19 квітня російські окупанти здійснювали напад на Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях.
ППО оголосила результати своєї роботи
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 150 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
