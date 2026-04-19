ППО ліквідувала 203 цілі під час відбиття атаки РФ
ППО ліквідувала 203 цілі під час відбиття атаки РФ

ППО оголосила результати своєї роботи
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 18-19 квітня російські окупанти здійснювали напад на Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях.

ППО оголосила результати своєї роботи

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 150 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

