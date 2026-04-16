ЦПД розкрив три сценарії Росії для продовження війни проти України

Москва не має єдиного плану дій - там одночасно опрацьовують кілька варіантів розвитку подій, від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти НАТО. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Росія розробила три сценарії продовження війни проти України

Перший сценарій — продовження повномасштабної війни щонайменше до 2028 року. Зараз Росія робить ставку на весняно-літній штурм цього року.

Утім, такий сценарій неможливий без нової хвилі мобілізації в Росії, каже керівник ЦПД.

Другий варіант — поступовий "дрейф" до припинення вогню та заморожування конфлікту.

Під нього вже готують ґрунт: кремлівські пропагандисти формують наратив, що глава Кремля Путін був погано поінформований про ситуацію на фронті, а війна "зайшла в тупик через дії генералів, які брехали".

Третій сценарій - продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії.

Конкретні інструменти, які розглядає Москва:

удари дронами по країнах Балтії;

закидання малих диверсійних груп — по 20 осіб — для проведення операцій на їхніх територіях;

інформаційний тиск навколо теми "воєнних заводів НАТО, які загрожують Росії".

Паралельно в Росії просувають законопроєкт, який дозволяв би використовувати армію в інших країнах для так званого "захисту громадян Росії".