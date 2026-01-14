У Росії заявили про «збитки від ЗСУ» на Донбасі та в прикордонних регіонах РФ на суму понад 706 млрд рублів (приблизно 9 млрд дол). Такі цифри озвучив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Росія маніпулює "збитками від ЗСУ" на Донбасі

Ключова маніпуляція в цій заяві — навмисне стирання причинно-наслідкового зв’язку. До 2014 року на Донбасі не було ніяких «збитків від ЗСУ». Не було масштабних руйнувань і тисяч загиблих людей. Усе це з’явилося лише після вторгнення російських військ в Україну.

Росія формує псевдоюридичну реальність, у якій агресор нібито перетворюється на «потерпілого». кремль намагається виставити Україні рахунок за наслідки власної збройної агресії.

Подібні заяви свідчать, що Росія веде інформаційну підготовку до тривалого занепаду окупованих територій. Перекладаючи відповідальність за масштабні руйнування на Україну, РФ виправдовує відсутність відбудови, соціальний колапс і загальну деградацію регіону.