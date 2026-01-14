У Росії заявили про «збитки від ЗСУ» на Донбасі та в прикордонних регіонах РФ на суму понад 706 млрд рублів (приблизно 9 млрд дол). Такі цифри озвучив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.
Головні тези:
- Росія намагається виставити Україну винною за наслідки власної збройної агресії на Донбасі.
- Заяви про «збитки від ЗСУ» свідчать про інформаційну підготовку до тривалого занепаду окупованих територій.
Росія маніпулює "збитками від ЗСУ" на Донбасі
Ключова маніпуляція в цій заяві — навмисне стирання причинно-наслідкового зв’язку. До 2014 року на Донбасі не було ніяких «збитків від ЗСУ». Не було масштабних руйнувань і тисяч загиблих людей. Усе це з’явилося лише після вторгнення російських військ в Україну.
Росія формує псевдоюридичну реальність, у якій агресор нібито перетворюється на «потерпілого». кремль намагається виставити Україні рахунок за наслідки власної збройної агресії.
Подібні заяви свідчать, що Росія веде інформаційну підготовку до тривалого занепаду окупованих територій. Перекладаючи відповідальність за масштабні руйнування на Україну, РФ виправдовує відсутність відбудови, соціальний колапс і загальну деградацію регіону.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-