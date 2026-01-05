У ЦПД спростували фейк РФ щодо підготовки Україною "хімічної провокації"
Центр протидії дезінформації
окупанти

Російська пропаганда з метою дискредитації Сил оборони України поширює дезінформацію про нібито підготовку "української хімічної провокації". Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює дезінформацію щодо нібито підготовки 'хімічної провокації' Україною для дискредитації Сил оборони.
  • Ствердження про прибуття підрозділів ЗСУ з радіаційного, хімічного та біологічного захисту до Ізюма є безпідставними та є елементом інформаційної війни.
  • Росія може приписувати Україні дії, які сама здійснює, залучаючи релігійну тематику для створення негативного образу України перед світовою спільнотою.

ЦПД розвінчав ганебний фейк РФ щодо “хімічної провокації України”

Окупаційні структури РФ на Харківщині поширюють заяви про начебто прибуття підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ до Ізюма й підготовку "теракту" з використанням хімічних речовин у період з 6 по 8 січня.

У Центрі пояснили, що ця кампанія може бути прикладом класичної тактики "інформаційного алібі". Росія може заздалегідь приписувати Україні дії, до яких сама системно вдається, створюючи інформаційне прикриття для можливих власних провокацій або злочинів.

Окремим елементом маніпуляції є звернення до релігійної тематики, підкреслили у ЦПД. Вигадана провокація привʼязується до дат "православного Різдва".

У такий спосіб ворог намагається створити негативний образ України і налаштувати населення проти Української держави.

Заяви російських окупаційних структур не підкріплені жодними доказами та є елементом інформаційної війни. Натомість факти застосування хімічних речовин російськими військами неодноразово фіксувалися українською стороною та міжнародними організаціями, а сама РФ перебуває під санкціями за використання хімічної зброї.

