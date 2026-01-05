У ЦПД спростували фейк РФ щодо підготовки Україною "хімічної провокації"

Російська пропаганда з метою дискредитації Сил оборони України поширює дезінформацію про нібито підготовку "української хімічної провокації". Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони.

ЦПД розвінчав ганебний фейк РФ щодо “хімічної провокації України”

Окупаційні структури РФ на Харківщині поширюють заяви про начебто прибуття підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ до Ізюма й підготовку "теракту" з використанням хімічних речовин у період з 6 по 8 січня.

У Центрі пояснили, що ця кампанія може бути прикладом класичної тактики "інформаційного алібі". Росія може заздалегідь приписувати Україні дії, до яких сама системно вдається, створюючи інформаційне прикриття для можливих власних провокацій або злочинів.

Окремим елементом маніпуляції є звернення до релігійної тематики, підкреслили у ЦПД. Вигадана провокація привʼязується до дат "православного Різдва". Поширити

У такий спосіб ворог намагається створити негативний образ України і налаштувати населення проти Української держави.