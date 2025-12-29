ЗСУ спростували фейки РФ щодо захоплення Костянтинівки та Родинського
ЗСУ спростували фейки РФ щодо захоплення Костянтинівки та Родинського

Костянтинівка
Джерело:  Укрінформ

У Родинському на Донеччині тривають запеклі бої, однак інформація про повний контроль міста російськими військами не відповідає дійсності. Те ж саме відбувається і у Костянтинівці.

Головні тези:

  • Російські загарбники намагаються поширювати дезінформацію про захоплення Костянтинівки та Родинського, однак ЗСУ ці фейки спростували.
  • Українські війська продовжують утримувати позиції та стримувати наступ противника в Родинському та Костянтинівці.
  • Оперативне командування ЗСУ заявило про відбиті 86 штурмових дій росіян та успішну оборону в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

У Костянтинівці та Родинському точаться бої

Про це звітує Оперативне командування "Схід".

За даними військових, противник намагався закріпитися вздовж залізниці на північ від Родинського, а також у західних районах міста, однак успіху не мав. Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та стримувати наступ ворога.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом минулої доби Сили оборони України відбили 86 штурмових дій росіян. Найактивніші бої тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, зокрема на Покровському напрямку, де було зупинено 52 атаки противника.

Українські військові контролюють північну частину Покровська, а в центральних кварталах блокують просування ворога. У Мирнограді оборонні рубежі утримуються, для посилення захисту міста залучено додаткові сили та засоби, водночас логістика залишається ускладненою.

Також у Збройних силах України спростували заяви російських загарбників про нібито контроль над частиною Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив 19-й армійський корпус ЗСУ.

Кремль знову намагається видати бажане за дійсне та заявляє про «успіхи» російської армії на полі бою. Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами. Міфом є і твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки.

Як зазначили військові, українські захисники впевнено утримують оборону та нищать ворога на підступах до міста.

Росія намагається впливати дезінформацією на міжнародну спільноту, особливо в період переговорів. Та ці спроби не матимуть жодного результату — окрім збільшення втрат серед загарбників, зауважили військові.

У ЗСУ закликали громадян перевіряти інформацію та не бути інструментом у руках ворожих пропагандистів.

Костянтинівка

