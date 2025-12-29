В Родинском Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, однако информация о полном контроле города российскими войсками не соответствует действительности. То же происходит и в Константиновке.

В Константиновке и Родинском ведутся бои

Об этом отчитывается Оперативное командование "Восток".

По данным военных, противник пытался закрепиться вдоль железной дороги к северу от Родинского, а также в западных районах города, однако успеха не имел. Украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление врага.

Всего в зоне ответственности УВ "Восток" за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 86 штурмовых действий россиян. Самые активные бои продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации, в том числе на Покровском направлении, где было остановлено 52 атаки противника.

Украинские военные контролируют северную часть Покровска, а в центральных кварталах блокируют продвижение врага. В Мирнограде оборонные рубежи удерживаются, для усиления защиты города привлечены дополнительные силы и средства, логистика остается усложненной. Поделиться

Также в Вооруженных силах Украины опровергли заявления российских захватчиков о якобы контроле над частью Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщил 19-й армейский корпус ВСУ.

Кремль снова пытается выдать желаемое за действительное и заявляет об «успехах» российской армии на поле боя. Однако ни один из этих тезисов не подтверждается фактами. Мифом есть и утверждение о якобы контроле над частью Константиновки.

Как отметили военные, украинские защитники уверенно удерживают оборону и уничтожают врага на подступах к городу.

Россия пытается влиять на дезинформацию на международное сообщество, особенно в период переговоров. Но эти попытки не будут иметь никакого результата — кроме увеличения потерь среди захватчиков, отметили военные.

В ВСУ призывали граждан проверять информацию и не являться инструментом в руках враждебных пропагандистов.