Россия ударила авиабомбой по Константиновке — есть жертвы

Константиновка снова попала под удар РФ

О новой атаке и ее последствиях рассказал начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

В результате вражеского авиаудара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 погибли два мирных жителя, — официально подтвердил чиновник. Поделиться

Он также уточнил, что мирные жители города погибли в собственных домах от несовместимых с жизнью ранений.

Кроме того, сообщается, что взрывная волна и обломки повредили восемь частных домов, зафиксированы значительные разрушения в месте попадания.

На этом фоне Сергей Горбунов в очередной раз призвал людей соблюдать правила безопасности и, по возможности, эвакуироваться в безопасные регионы.

По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам:

• 050 567 88 87

• 093 420 18 83