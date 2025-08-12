Россия ударила авиабомбой по Константиновке — есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила авиабомбой по Константиновке — есть жертвы

Константиновка снова попала под удар РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

12 августа авиация армии РФ нанесла удар по Константиновке управляемой бомбой ФАБ-250. Согласно последним данным, погибли двое гражданских.

Главные тезисы

  • Гражданские получили ранения, несовместимые с жизнью, находясь в собственных домах.
  • Местные власти призывают эвакуироваться в более безопасные регионы страны.

Константиновка снова попала под удар РФ

О новой атаке и ее последствиях рассказал начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

В результате вражеского авиаудара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 погибли два мирных жителя, — официально подтвердил чиновник.

Он также уточнил, что мирные жители города погибли в собственных домах от несовместимых с жизнью ранений.

Кроме того, сообщается, что взрывная волна и обломки повредили восемь частных домов, зафиксированы значительные разрушения в месте попадания.

На этом фоне Сергей Горбунов в очередной раз призвал людей соблюдать правила безопасности и, по возможности, эвакуироваться в безопасные регионы.

По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам:

• 050 567 88 87

• 093 420 18 83

Помните: жизнь и здоровье каждого — самая высокая ценность! — подчеркнул Сергей Горбунов.

