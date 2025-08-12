Россия ударила авиабомбой по Константиновке — есть жертвы

12 августа авиация армии РФ нанесла удар по Константиновке управляемой бомбой ФАБ-250. Согласно последним данным, погибли двое гражданских.
Главные тезисы
- Гражданские получили ранения, несовместимые с жизнью, находясь в собственных домах.
- Местные власти призывают эвакуироваться в более безопасные регионы страны.
Константиновка снова попала под удар РФ
О новой атаке и ее последствиях рассказал начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Он также уточнил, что мирные жители города погибли в собственных домах от несовместимых с жизнью ранений.
Кроме того, сообщается, что взрывная волна и обломки повредили восемь частных домов, зафиксированы значительные разрушения в месте попадания.
На этом фоне Сергей Горбунов в очередной раз призвал людей соблюдать правила безопасности и, по возможности, эвакуироваться в безопасные регионы.
По вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам:
• 050 567 88 87
• 093 420 18 83
