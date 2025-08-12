Росія вдарила авіабомбою по Костянтинівці — є жертви
Росія вдарила авіабомбою по Костянтинівці — є жертви

Костянтинівка знову потрапила під удар РФ
Джерело:  online.ua

12 серпня авіація армії РФ завдала удару по Костянтинівці керованою бомбою ФАБ-250. Згідно з останніми даними, загинули двоє цивільних.

Головні тези:

  • Цивільні отримали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних оселях.
  • Місцева влада закликає евакуюватися до безпечніших регіонів країни. 

Костянтинівка знову потрапила під удар РФ

Про нову атаку та її наслідки розповів начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Внаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів, — офіційно підтвердив чиновник.

Він також уточнив, що мирні мешканці міста загинули у власних будинках від поранень, несумісних із життям.

Окрім того, повідомляється, що вибухова хвиля та уламки пошкодили вісім приватних будинків, зафіксовані значні руйнування у місці влучання.

На цьому тлі Сергій Горбунов вкотре закликав жителів громади дотримуватися правил безпеки та, за можливості, евакуюватися до безпечних регіонів.

З питань евакуації звертайтеся за телефонами:

• 050 567 88 87

• 093 420 18 83

Пам’ятайте: життя і здоров’я кожного — найвища цінність! — наголосив Сергій Горбунов.

