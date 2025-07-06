Россияне ударили по Константиновке — 4 погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне ударили по Константиновке — 4 погибших

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Константиновке
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6 июля, около 11:00, российские захватчики обстреляли жилую застройку в Константиновке. Для этого они использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК, а затем дрон. Согласно последним данным, погибли четверо мирных жителей.

Главные тезисы

  • В течение суток в области погибли 5 человек, а 1 человек получил ранения.
  • Глава Донецкой ОГА призывает население эвакуироваться в безопасные регионы Украины.

Что известно о ситуации в Константиновке

Как сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, 5 человек погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов области.

Константиновка подверглась двум авиаударам и ракетным обстрелам — там 4 человека погибли и 1 ранен, повреждены 14 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, авто и 5 линий электропередач.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОГА

Кроме того, указано, что в Дружковке российские захватчики FPV-дроном убили местного жителя и повредили технику.

Филашкин призывает население не игнорировать тот факт, что Константиновка и Дружковка находятся под постоянным вражеским огнем армии РФ, как и вся Донетчина.

Остаться здесь опасно! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! — призвал глава Донецкой ОГА.

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