Россияне ударили по Константиновке — 4 погибших

6 июля, около 11:00, российские захватчики обстреляли жилую застройку в Константиновке. Для этого они использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК, а затем дрон. Согласно последним данным, погибли четверо мирных жителей.

Что известно о ситуации в Константиновке

Как сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, 5 человек погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов области.

Константиновка подверглась двум авиаударам и ракетным обстрелам — там 4 человека погибли и 1 ранен, повреждены 14 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, авто и 5 линий электропередач. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОГА

Кроме того, указано, что в Дружковке российские захватчики FPV-дроном убили местного жителя и повредили технику.

Филашкин призывает население не игнорировать тот факт, что Константиновка и Дружковка находятся под постоянным вражеским огнем армии РФ, как и вся Донетчина.