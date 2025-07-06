Пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" официально подтвердил, что на следующей неделе представит документы для участия в парламентских выборах в Молдове. Кроме того, указано, что возглавить список должна одиозная башня Гагаузии Евгения Гуцул.
Главные тезисы
- Пророссийская группа Шора намерена бросить вызов действующим властям Молдовы.
- Также обсуждается возможность создания прокремлевского левого мегаблока в стране.
Люди Путина снова идут на выборы в Молдове
С заявлением по этому поводу выступил сам Илан Шор.
Это произошло непосредственно в столице России — Москве — где 6 июля проходит съезд пророссийского блока "Победа".
По словам Шора, на следующей неделе "Победа" представит документы для участия в предвыборной кампании.
Он также цинично соврал, что "эти выборы будут самыми грязными", и молдавские власти попытаются снять с них блок.
Он также официально подтвердил, что список кандидатов блока "Победа" на парламентских выборах должен возглавить башкан Гагаузии Евгения Гуцула, которую в Молдове судят по делу о незаконном финансировании партии "Шор".
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