Пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" официально подтвердил, что на следующей неделе представит документы для участия в парламентских выборах в Молдове. Кроме того, указано, что возглавить список должна одиозная башня Гагаузии Евгения Гуцул.

Люди Путина снова идут на выборы в Молдове

С заявлением по этому поводу выступил сам Илан Шор.

Это произошло непосредственно в столице России — Москве — где 6 июля проходит съезд пророссийского блока "Победа".

По словам Шора, на следующей неделе "Победа" представит документы для участия в предвыборной кампании.

Он также цинично соврал, что "эти выборы будут самыми грязными", и молдавские власти попытаются снять с них блок.

Наша главная цель на этих выборах — снести фашистский режим и провести в течение следующего полугода досрочные выборы, которые будут демократическими, — бесстыдно добавил приспешник Путина. Поделиться

Он также официально подтвердил, что список кандидатов блока "Победа" на парламентских выборах должен возглавить башкан Гагаузии Евгения Гуцула, которую в Молдове судят по делу о незаконном финансировании партии "Шор".