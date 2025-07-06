Пророссийский блок "Победа" хочет прорваться к власти в Молдове
Категория
Мир
Дата публикации

Пророссийский блок "Победа" хочет прорваться к власти в Молдове

Люди Путина снова идут на выборы в Молдове
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Источник:  online.ua

Пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" официально подтвердил, что на следующей неделе представит документы для участия в парламентских выборах в Молдове. Кроме того, указано, что возглавить список должна одиозная башня Гагаузии Евгения Гуцул.

Главные тезисы

  • Пророссийская группа Шора намерена бросить вызов действующим властям Молдовы.
  • Также обсуждается возможность создания прокремлевского левого мегаблока в стране.

Люди Путина снова идут на выборы в Молдове

С заявлением по этому поводу выступил сам Илан Шор.

Это произошло непосредственно в столице России — Москве — где 6 июля проходит съезд пророссийского блока "Победа".

По словам Шора, на следующей неделе "Победа" представит документы для участия в предвыборной кампании.

Он также цинично соврал, что "эти выборы будут самыми грязными", и молдавские власти попытаются снять с них блок.

Наша главная цель на этих выборах — снести фашистский режим и провести в течение следующего полугода досрочные выборы, которые будут демократическими, — бесстыдно добавил приспешник Путина.

Он также официально подтвердил, что список кандидатов блока "Победа" на парламентских выборах должен возглавить башкан Гагаузии Евгения Гуцула, которую в Молдове судят по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

В Молодове обсуждается возможность создания прокремлевского левого мегаблока, в который должны войти также люди Илана Шора. Недавно обсуждение между партиями подтвердил пророссийский лидер социалистов Игорь Додон.

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