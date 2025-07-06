Проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" офіційно підтвердив, що наступного тижня подасть документи для участі у парламентських виборах у Молдові. Окрім того, вказано, що очолити список повинна одіозна башкан Гагаузії Євгенія Гуцул.
Головні тези:
- Проросійська група Шора має намір кинути виклик чинній владі Молдови.
- Також обговорюється можливість створення прокремлівського лівого мегаблоку в країні.
Люди Путіна знову йдуть на вибори у Молдові
З заявою з цього приводу виступив сам Ілан Шор.
Це сталося безпосередньо у столиці Росії — Москві — де 6 липня відбувається з’їзд проросійського блоку "Перемога".
За словами Шора, наступного тижня "Перемога" подасть документи для участі в передвиборчій кампанії.
Він також цинічно збрехав, що "ці вибори будуть найбруднішими", і молдовська влада спробує зняти з них блок.
Він також офіційно підтвердив, що список кандидатів блоку "Перемога" на парламентських виборах має очолити башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яку у Молдові судять у справі про незаконне фінансування партії "Шор".
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