Проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" офіційно підтвердив, що наступного тижня подасть документи для участі у парламентських виборах у Молдові. Окрім того, вказано, що очолити список повинна одіозна башкан Гагаузії Євгенія Гуцул.

Люди Путіна знову йдуть на вибори у Молдові

З заявою з цього приводу виступив сам Ілан Шор.

Це сталося безпосередньо у столиці Росії — Москві — де 6 липня відбувається з’їзд проросійського блоку "Перемога".

За словами Шора, наступного тижня "Перемога" подасть документи для участі в передвиборчій кампанії.

Він також цинічно збрехав, що "ці вибори будуть найбруднішими", і молдовська влада спробує зняти з них блок.

Наша головна мета на цих виборах — знести фашистський режим і провести протягом наступного пів року дострокові вибори, які будуть демократичними, — безсоромно додав поплічник Путіна. Поширити

Він також офіційно підтвердив, що список кандидатів блоку "Перемога" на парламентських виборах має очолити башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яку у Молдові судять у справі про незаконне фінансування партії "Шор".