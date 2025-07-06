Зеленский ударил по России новыми мощными санкциями
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Экономика
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Зеленский ударил по России новыми мощными санкциями

Владимир Зеленский
Новые санкции Украины против России - что известно
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6 июля глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что подписал новый санкционный пакет. По его словам, в этот раз речь идет об особых санкциях, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности, криптовалютным.

Главные тезисы

  • В новом пакете санкций — 60 юридических лиц и 73 физических.
  • Кроме того, президент Украины анонсировал новые важные шаги на следующей неделе.

Новые санкции Украины против России — что известно

Как отметил президент, новые ограничения были введены по представлению Национального банка.

Это и синхронизация с нашими партнерами и наша инициатива. Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России во многом заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, речь идет о санкциях против 60 юридических лиц.

Также указано, что в новом пакете — 73 физических лица, все — граждане России.

По ним санкции тоже будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила разнятся в мире, но цель у нас у всех общая — принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить обыденность российской системы.

Владимир Зеленский также анонсировал, что на следующей неделе будут готовы новые решения.

На этом фоне украинский лидер подчеркнул, что все европейские пакеты против России должны быть введены в украинскую юрисдикцию.

Так же, как и наши, украинские санкции в Евросоюзе.

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