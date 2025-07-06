Зеленский ударил по России новыми мощными санкциями

6 июля глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что подписал новый санкционный пакет. По его словам, в этот раз речь идет об особых санкциях, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности, криптовалютным.
Главные тезисы
- В новом пакете санкций — 60 юридических лиц и 73 физических.
- Кроме того, президент Украины анонсировал новые важные шаги на следующей неделе.
Новые санкции Украины против России — что известно
Как отметил президент, новые ограничения были введены по представлению Национального банка.
По словам главы государства, речь идет о санкциях против 60 юридических лиц.
Также указано, что в новом пакете — 73 физических лица, все — граждане России.
Владимир Зеленский также анонсировал, что на следующей неделе будут готовы новые решения.
На этом фоне украинский лидер подчеркнул, что все европейские пакеты против России должны быть введены в украинскую юрисдикцию.
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