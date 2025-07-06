Зеленский ударил по России новыми мощными санкциями

Это и синхронизация с нашими партнерами и наша инициатива. Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России во многом заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты.