Зеленський вдарив по Росії новими потужними санкціями
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Економіка
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Зеленський вдарив по Росії новими потужними санкціями

Володимир Зеленський
Зеленський
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6 липня глава держави Володимир Зеленський офіційного оголосив, що підписав новий санкційний пакет. За його словами, цього разу йдеться про особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. 

Головні тези:

  • У новому пакеті санкцій — 60 юридичних осіб та 73 фізичні особи.
  • Окрім того, президент України анонсував нові важливі кроки уже наступного тижня.

Нові санкції України проти Росії — що відомо

Як зазначив президент, нові обмеження були введені за поданням Національного банку України.

Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, йдеться про санкції проти 60 юридичних осіб.

Також вказано, шо загалом у новому пакеті — 73 фізичні особи, усі — громадяни Росії.

По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна — примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи.

Володимир Зеленський також анонсував, що наступного тижня будуть готові нові рішення.

На цьому тлі український лідер наголосив, що всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції.

Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі.

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