Зеленський вдарив по Росії новими потужними санкціями

6 липня глава держави Володимир Зеленський офіційного оголосив, що підписав новий санкційний пакет. За його словами, цього разу йдеться про особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних.
Головні тези:
- У новому пакеті санкцій — 60 юридичних осіб та 73 фізичні особи.
- Окрім того, президент України анонсував нові важливі кроки уже наступного тижня.
Нові санкції України проти Росії — що відомо
Як зазначив президент, нові обмеження були введені за поданням Національного банку України.
За словами глави держави, йдеться про санкції проти 60 юридичних осіб.
Також вказано, шо загалом у новому пакеті — 73 фізичні особи, усі — громадяни Росії.
Володимир Зеленський також анонсував, що наступного тижня будуть готові нові рішення.
На цьому тлі український лідер наголосив, що всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції.
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