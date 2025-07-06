Росіяни вдарили по Костянтинівці — 4 загиблих

6 липня, близько 11:00, російські загарбники обстріляли житлову забудову в Костянтинівці. Для цього вони використали "ФАБ-250" з модулем УМПК, потім ФПВ-дроном. Згідно з останніми даними, загинули четверо мирних мешканців.
Головні тези:
- Протягом поточної доби в області загинули 5 людей, а 1 особа отримала поранення.
- Глава Донецької ОДА закликає населення евакуюватись до безпечних регіонів України.
Що відомо про ситуацію в Костянтинівці
Як повідомляє глава Донецької ОДА Вадим Філашкін, 5 людей загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів області.
Окрім того, наголошується, що у Дружківці російські загарбники FPV-дроном вбили місцевого мешканця і пошкодили техніку.
Філашкін закликає населення не ігнорувати той факт, що Костянтинівка і Дружківка перебувають під постійним ворожим вогнем армії РФ, загалом як і вся Донеччина.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-