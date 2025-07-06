Росіяни вдарили по Костянтинівці — 4 загиблих

6 липня, близько 11:00, російські загарбники обстріляли житлову забудову в Костянтинівці. Для цього вони використали "ФАБ-250" з модулем УМПК, потім ФПВ-дроном. Згідно з останніми даними, загинули четверо мирних мешканців.

Що відомо про ситуацію в Костянтинівці

Як повідомляє глава Донецької ОДА Вадим Філашкін, 5 людей загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів області.

Костянтинівка зазнала двох авіаударів та ракетного обстрілу — там 4 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, авто і 5 ліній електропередач. Вадим Філашкін Глава Донецької ОДА

Окрім того, наголошується, що у Дружківці російські загарбники FPV-дроном вбили місцевого мешканця і пошкодили техніку.

Філашкін закликає населення не ігнорувати той факт, що Костянтинівка і Дружківка перебувають під постійним ворожим вогнем армії РФ, загалом як і вся Донеччина.