8 гражданских погибли в Константиновке в результате российского артобстрела

В результате российского обстрела из ствольной артиллерии Константиновки в Донецкой области 3 сентября погибли восемь гражданских людей, еще шесть ранены.
Главные тезисы
- В результате российского артобстрела в Константиновке погибли 8 гражданских жителей, еще 6 ранены.
- Атака со ствольной артиллерии нанесла удар по жилому микрорайону города в южной части Донбасса.
Россия убила 8 гражданских в Константиновке
3 сентября в период времени с 10:30 до 11:50 российские войска обстреливали Константиновку из ствольной артиллерии. Целью для окупантов стал жилой микрорайон.
В результате вражеских атак погибли три женщины и пятеро мужчин. Также телесные повреждения получили шесть жителей.
Пострадавшие люди находились по месту жительства, на улице и в магазине. Их доставили в больницу.
В населенном пункте повреждены частные и многоквартирные дома, магазин, торговые павильоны. Последствия атаки устанавливаются.
