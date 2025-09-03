8 гражданских погибли в Константиновке в результате российского артобстрела

В результате российского обстрела из ствольной артиллерии Константиновки в Донецкой области 3 сентября погибли восемь гражданских людей, еще шесть ранены.

Россия убила 8 гражданских в Константиновке

3 сентября в период времени с 10:30 до 11:50 российские войска обстреливали Константиновку из ствольной артиллерии. Целью для окупантов стал жилой микрорайон.

В результате вражеских атак погибли три женщины и пятеро мужчин. Также телесные повреждения получили шесть жителей.

Пострадавшие люди находились по месту жительства, на улице и в магазине. Их доставили в больницу.

В населенном пункте повреждены частные и многоквартирные дома, магазин, торговые павильоны. Последствия атаки устанавливаются.