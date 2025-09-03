8 цивільних загинули у Костянтинівці внаслідок російського артобстрілу
Категорія
Україна
Дата публікації

8 цивільних загинули у Костянтинівці внаслідок російського артобстрілу

Прокуратура Донецької області
Костянтинівка

Унаслідок російського обстрілу зі ствольної артилерії Костянтинівки на Донеччині 3 вересня загинуло восьмеро цивільних людей, ще шестеро поранені.

Головні тези:

  • У результаті російського артобстрілу в Костянтинівці загинуло 8 цивільних жителів та ще 6 осіб отримали поранення.
  • Атака зі ствольної артилерії спрямовувалася на житловий мікрорайон міста в південній частині Донеччини.
  • Серед загиблих три жінки та п'ятеро чоловіків.

Росія вбила 8 цивільних у Костянтинівці

3 вересня у період часу з 10:30 по 11:50 російські війська обстрілювали Костянтинівку зі ствольної артилерії. Ціллю для окупантів став житловий мікрорайон.

Унаслідок ворожих атак загинули три жінки та п’ятеро чоловіків. Також тілесні ушкодження дістали шестеро жителів.

Люди, які постраждали, перебували за місцем мешкання, на вулиці та в магазині. Їх доставили до лікарні.

У населеному пункті пошкоджені приватний та багатоквартирні будинки, магазин, торговельні павільйони. Наслідки атаки встановлюються.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чим загрожує ЗСУ наближення армії РФ до траси Покровськ-Костянтинівка — відповідь військового
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вдарили по Костянтинівці — 4 загиблих
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію в Костянтинівці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдарила авіабомбою по Костянтинівці — є жертви
Костянтинівка знову потрапила під удар РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?