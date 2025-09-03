8 цивільних загинули у Костянтинівці внаслідок російського артобстрілу

Унаслідок російського обстрілу зі ствольної артилерії Костянтинівки на Донеччині 3 вересня загинуло восьмеро цивільних людей, ще шестеро поранені.

Росія вбила 8 цивільних у Костянтинівці

3 вересня у період часу з 10:30 по 11:50 російські війська обстрілювали Костянтинівку зі ствольної артилерії. Ціллю для окупантів став житловий мікрорайон.

Унаслідок ворожих атак загинули три жінки та п’ятеро чоловіків. Також тілесні ушкодження дістали шестеро жителів.

Люди, які постраждали, перебували за місцем мешкання, на вулиці та в магазині. Їх доставили до лікарні.

У населеному пункті пошкоджені приватний та багатоквартирні будинки, магазин, торговельні павільйони. Наслідки атаки встановлюються.