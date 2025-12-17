У ЦПД розвінчали російський фейк про мобілізацію студентів в Україні

У мережі росіяни поширюють повідомлення про те, що в Україні готуються до зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів. Цей фейк розвінчує Центр протидії дезінформації.

РФ поширює фейк про підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні

Як «доказ» Росія наводить оголошення про «актуалізацію даних військового обліку» у період з 22 по 30 грудня в одному з українських коледжів.

Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи.

Щодо оприлюдненого «оголошення» від імені одного з аграрних коледжів — Центр не зафіксував такого повідомлення ані на офіційному сайті закладу, ані на його підтверджених сторінках у соцмережах.

Це вказує на ймовірну підробку або маніпулятивне використання візуального оформлення навчального закладу.

Поширення подібних повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на нагнітання страху, дестабілізацію суспільних настроїв та дискредитацію державних інституцій.

Мета таких фейків — посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади.