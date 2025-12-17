У ЦПД розвінчали російський фейк про мобілізацію студентів в Україні

У мережі росіяни поширюють повідомлення про те, що в Україні готуються до зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів. Цей фейк розвінчує Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Російський фейк про мобілізацію студентів в Україні був розвінчаний ЦПД.
- Жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні сьогодні не прийнято.
- Російські повідомлення про мобілізацію студентів базувалися на фейкових доказах.
РФ поширює фейк про підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні
Як «доказ» Росія наводить оголошення про «актуалізацію даних військового обліку» у період з 22 по 30 грудня в одному з українських коледжів.
Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи.
Щодо оприлюдненого «оголошення» від імені одного з аграрних коледжів — Центр не зафіксував такого повідомлення ані на офіційному сайті закладу, ані на його підтверджених сторінках у соцмережах.
Це вказує на ймовірну підробку або маніпулятивне використання візуального оформлення навчального закладу.
Мета таких фейків — посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади.
