У ЦПД розвінчали російський фейк щодо підготовки Україною "брудної ядерної бомби"

Російські медіа знову поширюють фейкові заяви міноборони РФ, звинувачуючи Україну у підготовці "зброї масового ураження". Ці маніпуляції спростовують у Центрі протидії дезінформації.
Головні тези:
- Російські медіа поширюють фейкові заяви міноборони РФ щодо підготовки Україною “брудної ядерної бомби”.
- Центр протидії дезінформації розвінчав маніпуляції та наголосив на бездоказовості цих звинувачень.
- Російська пропаганда спростовується твердженнями про законність України та безпідставність російських обвинувачень.
Росія запустила фейк щодо підготовки Україною “брудної ядерної бомби”
У Кремлі стверджують, що СБУ начебто проводила "моделювання вибуху брудної ядерної бомби" в людному місці та може використати її "під чужим прапором".
Крім цього, Москва поширює ще кілька фейкових звинувачень, зокрема:
нібито застосування Україною хімічної зброї,
спроби спровокувати техногенну катастрофу,
міфічне тестування фармакологічних препаратів на своїх громадянах.
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви є повністю бездоказовими та вигаданими, і Кремль застосовує їх системно в рамках своїх інформаційних спецоперацій.
Насправді саме російська армія використовує заборонені хімічні речовини проти українських військових, що вже стало підставою для міжнародних санкцій проти РФ.
Дезінформація про "українську зброю масового ураження" — один із найстаріших наративів російської пропаганди, що регулярно активується в моменти, коли Кремль намагається виправдати власні злочини або підготувати ґрунт для нової ескалації .
Подібні фейки РФ розповсюджувала ще з 2014 року, а особливо активно — після повномасштабного вторгнення. Москва періодично заявляла про "неіснуючі біолабораторії", "розробку хімічних речовин" чи "безпеку ядерного тероризму" з боку України.
