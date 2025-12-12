У ЦПД развенчали российский фейк насчет подготовки Украиной "грязной ядерной бомбы"
У ЦПД развенчали российский фейк насчет подготовки Украиной "грязной ядерной бомбы"

Российские медиа снова распространяют фейковые заявления минобороны РФ, обвиняя Украину в подготовке "оружия массового поражения". Эти манипуляции опровергаются в Центре противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Центр противодействия дезинформации развенчал манипуляции российских медиа по обвинениям в подготовке Украиной “грязной ядерной бомбы”.
  • Российская пропаганда системно распространяет фейки о химическом оружии и других вымышленных обвинениях против Украины с целью смещения фокуса внимания международного сообщества.

Россия запустила фейк по подготовке Украиной "грязной ядерной бомбы"

В Кремле утверждают, что СБУ будто бы проводила "моделирование взрыва грязной ядерной бомбы" в людном месте и может использовать ее "под чужим флагом".

Кроме этого, Москва распространяет еще несколько фейковых обвинений, в частности:

  • якобы применение Украиной химического оружия,

  • попытки спровоцировать техногенную катастрофу,

  • мифическое тестирование фармакологических препаратов в своих гражданах.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие заявления полностью бездоказательны и вымышлены, и Кремль применяет их системно в рамках своих информационных спецопераций.

Россия использует подобные информационные атаки, чтобы сместить фокус внимания международного сообщества, а также создать повод для преступных действий на оккупированных территориях.

На самом деле, именно российская армия использует запрещенные химические вещества против украинских военных, что уже стало основанием для международных санкций против РФ.

Дезинформация об "украинском оружии массового поражения" — один из старейших нарративов российской пропаганды, регулярно активируемый в моменты, когда Кремль пытается оправдать собственные преступления или подготовить почву для новой эскалации.

Подобные фейки РФ распространяла еще с 2014 года, а особенно активно после полномасштабного вторжения. Москва периодически заявляла о "несуществующих биолабораториях", "разработке химических веществ" или "безопасности ядерного терроризма" со стороны Украины.

