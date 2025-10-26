Зеленский опроверг российские фейки насчет окружения ВСУ в районе Купянска и Покровска

Сообщение об оцеплении до 5 тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровская — полная ложь РФ, ориентированная на США.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский опроверг полную ложь РФ о до 5 тысяч украинских военных оцеплении в районе Купянска и Покровска.
- Президент Украины подчеркнул, что украинские войска успешно контролируют ситуацию в регионе и не поддается дезинформации Кремля.
- Российские фейки направлены на создание паники и ориентированы на США, но Зеленский подчеркнул, что украинская сторона подробно информирована Генштабом и генералом Александром Сырским.
Зеленский опроверг фейки РФ насчет Покровского направления
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.
По словам Владимира Зеленского, он располагает самой свежей информацией от Генштаба и генерала Александра Сырского.
Президент подчеркнул, что украинские войска контролируют ситуацию и подобные сообщения — не больше, чем дезинформационные маневры Кремля.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-