Зеленский опроверг российские фейки насчет окружения ВСУ в районе Купянска и Покровска

Сообщение об оцеплении до 5 тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровская — полная ложь РФ, ориентированная на США.

Зеленский опроверг фейки РФ насчет Покровского направления

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.

Это полная ложь. И не первая. Цель таких сообщений — вызвать панику, но на этот раз фейк ориентирован на США, чтобы создать впечатление, что Россия вроде бы выиграет. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Владимира Зеленского, он располагает самой свежей информацией от Генштаба и генерала Александра Сырского.

В частности, активность врага вблизи Купянска и Покровска на этой неделе была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды. Поделиться

Президент подчеркнул, что украинские войска контролируют ситуацию и подобные сообщения — не больше, чем дезинформационные маневры Кремля.