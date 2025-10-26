Зеленский опроверг российские фейки насчет окружения ВСУ в районе Купянска и Покровска
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский опроверг российские фейки насчет окружения ВСУ в районе Купянска и Покровска

Зеленский
Читати українською
Источник:  ТСН

Сообщение об оцеплении до 5 тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровская — полная ложь РФ, ориентированная на США.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский опроверг полную ложь РФ о до 5 тысяч украинских военных оцеплении в районе Купянска и Покровска.
  • Президент Украины подчеркнул, что украинские войска успешно контролируют ситуацию в регионе и не поддается дезинформации Кремля.
  • Российские фейки направлены на создание паники и ориентированы на США, но Зеленский подчеркнул, что украинская сторона подробно информирована Генштабом и генералом Александром Сырским.

Зеленский опроверг фейки РФ насчет Покровского направления

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.

Это полная ложь. И не первая. Цель таких сообщений — вызвать панику, но на этот раз фейк ориентирован на США, чтобы создать впечатление, что Россия вроде бы выиграет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Владимира Зеленского, он располагает самой свежей информацией от Генштаба и генерала Александра Сырского.

В частности, активность врага вблизи Купянска и Покровска на этой неделе была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

Президент подчеркнул, что украинские войска контролируют ситуацию и подобные сообщения — не больше, чем дезинформационные маневры Кремля.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский впервые показал дрон-перехватчик OCTOPUS
Офис Президента Украины
OCTOPUS будет защищать украинское небо
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей Mirage и ракет для ПВО
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?