Зеленський спростував російські фейки щодо оточення ЗСУ в районі Куп'янська та Покровська
Зеленський спростував російські фейки щодо оточення ЗСУ в районі Куп'янська та Покровська

Зеленський
Джерело:  ТСН

Повідомлення про оточення до 5 тисяч українських військових в районі Куп’янська та Покровська — повна брехня РФ, що орієнтована на США.

Головні тези:

  • Російські фейки про оточення ЗСУ в районі Куп'янська та Покровська є повною брехнею та спростовані президентом України.
  • Володимир Зеленський наголосив, що українські війська контролюють ситуацію в регіоні та реагують на дезінформаційні маневри Кремля.

Зеленський спростував фейки РФ щодо Покровського напрямку

Про це Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня сказав в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур.

Це повна брехня. І не перша. Мета таких повідомлень — викликати паніку, але на цей раз фейк орієнтований на США, щоб створити враження, що Росія нібито виграє.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Володимира Зеленського, він має найсвіжішу інформацію від Генштабу та генерала Олександра Сирського.

Зокрема активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

Президент підкреслив, що українські війська контролюють ситуацію і подібні повідомлення — не більше, ніж дезінформаційні маневри Кремля.

