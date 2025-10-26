Зеленський спростував російські фейки щодо оточення ЗСУ в районі Куп'янська та Покровська

Повідомлення про оточення до 5 тисяч українських військових в районі Куп’янська та Покровська — повна брехня РФ, що орієнтована на США.
Головні тези:
- Російські фейки про оточення ЗСУ в районі Куп'янська та Покровська є повною брехнею та спростовані президентом України.
- Володимир Зеленський наголосив, що українські війська контролюють ситуацію в регіоні та реагують на дезінформаційні маневри Кремля.
Зеленський спростував фейки РФ щодо Покровського напрямку
Про це Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня сказав в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур.
За словами Володимира Зеленського, він має найсвіжішу інформацію від Генштабу та генерала Олександра Сирського.
Президент підкреслив, що українські війська контролюють ситуацію і подібні повідомлення — не більше, ніж дезінформаційні маневри Кремля.
