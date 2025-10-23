У ЦПД розвінчали фейк про захоплення армією РФ частини Херсона
Україна
У ЦПД розвінчали фейк про захоплення армією РФ частини Херсона

Інформація про захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні — фейк. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширювала фейк про захоплення частини Херсона російськими військами.
  • 34 бригада берегової охорони морської піхоти оприлюднила відео, що спростовує інформацію про окупацію росіянами території у Херсоні.
  • Українські оборонці наголосили, що ворог не має можливості форсувати Дніпро та контролювати район.

Росія поширює фейк про окупацію частини Херсона

Ворожі TG-канали з посиланням на російське Міноборони поширюють інформацію, нібито війська РФ форсували Дніпро та взяли під контроль Карантинний острів у Херсоні. 

Насправді це — фейк, який спростували у 34 бригаді берегової охорони морської піхоти, виклавши відео з українськими оборонцями на буцімто «захопленому» росіянами районі. 

У бригаді наголосили, що ворог не має жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі, а Херсон та берег під контролем українських оборонців. 

Раніше ru-пропагандисти вже поширювали фейк про нібито просування росіян біля Херсона.

Україна
Світ
Світ
