У ЦПД розвінчали фейк про захоплення армією РФ частини Херсона

Інформація про захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні — фейк. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Росія поширює фейк про окупацію частини Херсона

Ворожі TG-канали з посиланням на російське Міноборони поширюють інформацію, нібито війська РФ форсували Дніпро та взяли під контроль Карантинний острів у Херсоні.

Насправді це — фейк, який спростували у 34 бригаді берегової охорони морської піхоти, виклавши відео з українськими оборонцями на буцімто «захопленому» росіянами районі. Поширити

У бригаді наголосили, що ворог не має жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі, а Херсон та берег під контролем українських оборонців.

Раніше ru-пропагандисти вже поширювали фейк про нібито просування росіян біля Херсона.