У ЦПД розвінчали фейк про захоплення армією РФ частини Херсона

Інформація про захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні — фейк. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширювала фейк про захоплення частини Херсона російськими військами.
- 34 бригада берегової охорони морської піхоти оприлюднила відео, що спростовує інформацію про окупацію росіянами території у Херсоні.
- Українські оборонці наголосили, що ворог не має можливості форсувати Дніпро та контролювати район.
Росія поширює фейк про окупацію частини Херсона
Ворожі TG-канали з посиланням на російське Міноборони поширюють інформацію, нібито війська РФ форсували Дніпро та взяли під контроль Карантинний острів у Херсоні.
У бригаді наголосили, що ворог не має жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі, а Херсон та берег під контролем українських оборонців.
Раніше ru-пропагандисти вже поширювали фейк про нібито просування росіян біля Херсона.
