У ЦПД развенчали фейк о захвате армией РФ части Херсона
Информация о захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне – фейк. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Центр противодействия дезинформации развенчал фейк о захвате армией РФ части Херсона.
  • Российская пропаганда распространяла ложную информацию о захвате микрорайона Остров в Херсоне.
  • 34 бригада береговой охраны опровергла фейк и подтвердила отсутствие оккупации украинской территории российскими войсками.

Россия распространяет фейк об оккупации части Херсона

Вражеские TG-каналы со ссылкой на российское Минобороны распространяют информацию, будто войска РФ форсировали Днепр и взяли под контроль Карантинный остров в Херсоне.

На самом деле это фейк, который опровергли в 34 бригаде береговой охраны морской пехоты, выложив видео с украинскими защитниками на якобы «восторженном» россиянами районе.

В бригаде отметили, что у врага нет никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу, а Херсон и берег под контролем украинских защитников.

Ранее ru-пропагандисты уже распространяли фейк о якобы продвижении россиян возле Херсона.

