У ЦПД развенчали фейк о захвате армией РФ части Херсона

Информация о захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне – фейк. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Центр противодействия дезинформации развенчал фейк о захвате армией РФ части Херсона.
- Российская пропаганда распространяла ложную информацию о захвате микрорайона Остров в Херсоне.
- 34 бригада береговой охраны опровергла фейк и подтвердила отсутствие оккупации украинской территории российскими войсками.
Россия распространяет фейк об оккупации части Херсона
Вражеские TG-каналы со ссылкой на российское Минобороны распространяют информацию, будто войска РФ форсировали Днепр и взяли под контроль Карантинный остров в Херсоне.
В бригаде отметили, что у врага нет никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу, а Херсон и берег под контролем украинских защитников.
Ранее ru-пропагандисты уже распространяли фейк о якобы продвижении россиян возле Херсона.
