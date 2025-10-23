У ЦПД развенчали фейк о захвате армией РФ части Херсона

Информация о захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне – фейк. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Россия распространяет фейк об оккупации части Херсона

Вражеские TG-каналы со ссылкой на российское Минобороны распространяют информацию, будто войска РФ форсировали Днепр и взяли под контроль Карантинный остров в Херсоне.

На самом деле это фейк, который опровергли в 34 бригаде береговой охраны морской пехоты, выложив видео с украинскими защитниками на якобы «восторженном» россиянами районе. Поделиться

В бригаде отметили, что у врага нет никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу, а Херсон и берег под контролем украинских защитников.

Ранее ru-пропагандисты уже распространяли фейк о якобы продвижении россиян возле Херсона.