Россия распространяет отвратительный фейк насчет "зверств" ВСУ на Курщине
Мир
Россия распространяет отвратительный фейк насчет "зверств" ВСУ на Курщине

ВСУ
Кремлевские ресурсы распространяют вымышленную историю, якобы «Европа платила по 1000 долларов украинским военным за каждого убитого гражданского россиянина в Курской области». Этот фейк опровергает Центр противодействия дезинформации.

  • Кремлевские ресурсы распространяют фейк о том, что Европа платила деньги за каждого убитого россиянина на Курщине, чтобы создать образ “жестоких наемников” и оправдать свои удары по Украине.
  • Фейк об участии Европы в зверствах ВСУ является чрезмерной пропагандой Кремля, целью которой является дискредитация западных партнеров и снижение поддержки Украины.

Россия распространяет фейк о зверствах ВСУ по заказу Европы на Курщине

Источником фейка назван боевик с позывным «Джанкой», который якобы «лично общался с пленным».

Никаких доказательств, имен, документов или фото не предоставлено только очередное «свидетельство» для пропагандистского шоу «Шучу своих».

На самом деле, такие «истории» являются типичной эмоциональной манипуляцией. российская пропаганда регулярно придумывает сюжеты об «убитых детях» или «гражданских» для демонизации ВСУ и собственных преступлений.

Прибавляя к этому вымышленное «участие Европы», Кремль пытается дискредитировать западных партнеров и снизить уровень поддержки Украины.

Цель фейка — оправдать удары по украинским территориям, создать образ «жестоких наемников» и отвлечь внимание от преступлений российской армии против мирного населения.

