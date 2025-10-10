Росія поширює огидний фейк щодо "звірств" ЗСУ на Курщині
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія поширює огидний фейк щодо "звірств" ЗСУ на Курщині

Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Кремлівські ресурси поширюють вигадану історію, нібито «Європа платила по 1000 доларів українським військовим за кожного вбитого цивільного росіянина в Курській області». Цей фейк спростовує Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює вигадані сюжети про звірства ЗСУ на замовлення Європи на Курщині.
  • Фейк про участь Європи у виплаті грошей за вбитих росіян є типовою маніпуляцією та надмірною пропагандою Кремля.
  • Мета цього фейку — виправдати удари по українських територіях та створити образ «жорстоких найманців» для відвертання уваги від злочинів російської армії.

Росія поширює фейк про звірства ЗСУ на замовлення Європи на Курщині

Джерелом фейку названо бойовика з позивним «Джанкой», який буцімто «особисто спілкувався з полоненим».

Жодних доказів, імен, документів чи фото не надано — лише чергове «свідчення» для пропагандистського шоу «Іщу своїх».

Насправді такі «історії» є типовою емоційною маніпуляцією. російська пропаганда регулярно вигадує сюжети про «вбитих дітей» чи «цивільних» для демонізації ЗСУ та виправдання власних злочинів.

Додаючи до цього вигадану «участь Європи», Кремль намагається дискредитувати західних партнерів і зменшити рівень підтримки України.

Мета фейку — виправдати удари по українських територіях, створити образ «жорстоких найманців» і відвернути увагу від злочинів російської армії проти мирного населення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Живий щит" та "смертники". У ЦПД спростували чергові фейки Росії щодо ЗСУ
Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Канібалізм та мародерство". У ЦПД спростували нові фейки Росії щодо ЗСУ
Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російська пропаганда поширює черговий фейк про втрати ЗСУ на Донеччині
Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?