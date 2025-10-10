Росія поширює огидний фейк щодо "звірств" ЗСУ на Курщині

Кремлівські ресурси поширюють вигадану історію, нібито «Європа платила по 1000 доларів українським військовим за кожного вбитого цивільного росіянина в Курській області». Цей фейк спростовує Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширює вигадані сюжети про звірства ЗСУ на замовлення Європи на Курщині.
- Фейк про участь Європи у виплаті грошей за вбитих росіян є типовою маніпуляцією та надмірною пропагандою Кремля.
- Мета цього фейку — виправдати удари по українських територіях та створити образ «жорстоких найманців» для відвертання уваги від злочинів російської армії.
Росія поширює фейк про звірства ЗСУ на замовлення Європи на Курщині
Джерелом фейку названо бойовика з позивним «Джанкой», який буцімто «особисто спілкувався з полоненим».
Жодних доказів, імен, документів чи фото не надано — лише чергове «свідчення» для пропагандистського шоу «Іщу своїх».
Насправді такі «історії» є типовою емоційною маніпуляцією. російська пропаганда регулярно вигадує сюжети про «вбитих дітей» чи «цивільних» для демонізації ЗСУ та виправдання власних злочинів.
Додаючи до цього вигадану «участь Європи», Кремль намагається дискредитувати західних партнерів і зменшити рівень підтримки України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-