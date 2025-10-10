Росія поширює огидний фейк щодо "звірств" ЗСУ на Курщині

Кремлівські ресурси поширюють вигадану історію, нібито «Європа платила по 1000 доларів українським військовим за кожного вбитого цивільного росіянина в Курській області». Цей фейк спростовує Центр протидії дезінформації.

Росія поширює фейк про звірства ЗСУ на замовлення Європи на Курщині

Джерелом фейку названо бойовика з позивним «Джанкой», який буцімто «особисто спілкувався з полоненим».

Жодних доказів, імен, документів чи фото не надано — лише чергове «свідчення» для пропагандистського шоу «Іщу своїх».

Насправді такі «історії» є типовою емоційною маніпуляцією. російська пропаганда регулярно вигадує сюжети про «вбитих дітей» чи «цивільних» для демонізації ЗСУ та виправдання власних злочинів.

Додаючи до цього вигадану «участь Європи», Кремль намагається дискредитувати західних партнерів і зменшити рівень підтримки України.