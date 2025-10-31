ЦПД розвінчав фейк РФ щодо "мінування ЗСУ багатоповерхівок у Костянтинівці"

Російська пропаганда поширює дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.

ЦПД розвінчав черговий фейк РФ про нібито «мінування житлових будинків у Костянтинівці»

Це типовий приклад інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та залякування цивільного населення.

Жодних доказів, фото чи відеопідтверджень таких заяв російська сторона не наводить, лише посилається на слова одного з російських «воєнних експертів», який, по суті, є пропагандистом.

Україна діє виключно відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Натомість саме Росія системно обстрілює цивільні об'єкти.