ЦПД розвінчав фейк РФ щодо "мінування ЗСУ багатоповерхівок у Костянтинівці"

Російська пропаганда поширює дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.
Головні тези:
- Російська пропаганда намагається поширити фейк про мінування ЗСУ багатоповерхівок у Костянтинівці та залякувати цивільне населення.
- ЦПД розвінчує дезінформацію та наголошує на відсутності доказів та підтверджень з боку Росії.
- Україна діє відповідно до міжнародного гуманітарного права, у той час, як Росія систематично обстрілює цивільні об'єкти.
ЦПД розвінчав черговий фейк РФ про нібито «мінування житлових будинків у Костянтинівці»
Це типовий приклад інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та залякування цивільного населення.
Жодних доказів, фото чи відеопідтверджень таких заяв російська сторона не наводить, лише посилається на слова одного з російських «воєнних експертів», який, по суті, є пропагандистом.
Україна діє виключно відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Натомість саме Росія системно обстрілює цивільні об'єкти.
Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну.
