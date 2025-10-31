ЦПД развенчал фейк РФ насчет "минирования ВСУ многоэтажек в Константиновке"
ЦПД развенчал фейк РФ насчет "минирования ВСУ многоэтажек в Константиновке"

Российская пропаганда распространяет дезинформацию, будто украинские военные минуют многоэтажки в Константиновке и запрещают местным жителям уезжать из города.

Главные тезисы

  • ЦПД развенчал фейк РФ о минировании многоэтажек в Константиновке, отметив отсутствие доказательств со стороны России.
  • Украина действует в соответствии с международным правом, в то время как Россия систематически обстреливает гражданские объекты.
  • Российская пропаганда стремится дискредитировать Украину, распространяя фейковые новости о минировании ВСУ, чтобы оправдать свои преступления.

ЦПД развенчал очередной фейк РФ о якобы «минировании жилых домов в Константиновке»

Это типичный пример информационной операции, направленной на дискредитацию сил обороны Украины и запугивание гражданского населения.

Никаких доказательств, фото или видеоподтверждений таких заявлений российская сторона не приводит, только ссылается на слова одного из российских «военных экспертов», который, по сути, пропагандист.

Украина действует исключительно в соответствии с нормами международного гуманитарного права. А именно Россия системно обстреливает гражданские объекты.

Распространяя подобные фейки, пропагандисты пытаются оправдать свои многочисленные преступления и переложить вину на Украину.

