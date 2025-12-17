У ЦПД развенчали российский фейк о мобилизации студентов в Украине

В сети россияне распространяют сообщения о том, что в Украине готовятся к понижению мобилизационного возраста и мобилизации студентов. Этот фейк развенчивает Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Центр противодействия дезинформации опроверг ложные утверждения о мобилизации студентов в Украине.
- Нет официальных решений о снижении мобилизационного возраста в Украине на текущий момент.
- Российские сообщения о мобилизации студентов были основаны на фейковых доказательствах.
РФ распространяет фейк о подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине
Как «доказательство» Россия приводит объявления об «актуализации данных военного учета» в период с 22 по 30 декабря в одном из украинских колледжей.
На самом деле по состоянию на сегодняшний день никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и не готовится. Соответствующие утверждения не имеют никакой фактологической основы.
Об обнародованном «объявлении» от имени одного из аграрных колледжей — Центр не зафиксировал такого сообщения ни на официальном сайте заведения, ни на его подтвержденных страницах в соцсетях.
Это указывает на вероятный подлог или манипулятивное использование визуального оформления учебного заведения.
Цель таких фейков – посеять панику среди студентов и родителей и подорвать доверие к решениям украинской власти.
