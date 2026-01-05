У ЦПД опровергли фейк РФ насчет подготовки Украиной "химической провокации"

Российская пропаганда с целью дискредитации Сил обороны Украины распространяет дезинформацию о якобы подготовке "украинской химической провокации". Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.

ЦПД развенчал позорный фейк РФ насчет "химической провокации Украины"

Оккупационные структуры РФ на Харьковщине распространяют заявления о якобы прибытии подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВСУ в Изюм и подготовке "теракта" с использованием химических веществ в период с 6 по 8 января.

В Центре объяснили, что эта кампания может служить примером классической тактики "информационного алиби". Россия может заранее приписывать Украине действия, которые сама системно прибегает, создавая информационное прикрытие для возможных собственных провокаций или преступлений.

Отдельным элементом манипуляции есть обращение к религиозной тематике, подчеркнули в ЦПИ. Вымышленная провокация привязывается к датам "православного Рождества".

Таким образом, враг пытается создать негативный образ Украины и настроить население против Украинского государства.