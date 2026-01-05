У ЦПД опровергли фейк РФ насчет подготовки Украиной "химической провокации"

Российская пропаганда с целью дискредитации Сил обороны Украины распространяет дезинформацию о якобы подготовке "украинской химической провокации". Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет ложную информацию о подготовке Украиной химической провокации для дискредитации Сил обороны.
- Заявления о прибытии подразделений ВСУ по радиационной, химической и биологической защите в Изюм отрицены и признаны элементом информационной войны.
- Россия может обвинять Украину в действиях, которые сама совершает, при этом используя религиозную тематику для дискредитации перед глобальным сообществом.
ЦПД развенчал позорный фейк РФ насчет "химической провокации Украины"
Оккупационные структуры РФ на Харьковщине распространяют заявления о якобы прибытии подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВСУ в Изюм и подготовке "теракта" с использованием химических веществ в период с 6 по 8 января.
В Центре объяснили, что эта кампания может служить примером классической тактики "информационного алиби". Россия может заранее приписывать Украине действия, которые сама системно прибегает, создавая информационное прикрытие для возможных собственных провокаций или преступлений.
Таким образом, враг пытается создать негативный образ Украины и настроить население против Украинского государства.
Заявления русских оккупационных структур не подкреплены никакими подтверждениями и являются элементом информационной войны. Однако факты применения химических веществ российскими войсками неоднократно фиксировались украинской стороной и международными организациями, а сама РФ находится под санкциями за использование химического оружия.
