Россия распространяет ИИ-фейки по поводу Купянска — зачем это нужно оккупантам
Категория
Украина
Дата публикации

Россия распространяет ИИ-фейки по поводу Купянска — зачем это нужно оккупантам

ЦПД
оккупанты
Read in English
Читати українською

Российская пропаганда массово распространяет фейки по поводу Купянска, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда массово распространяет фейки о Купянске, созданные с использованием искусственного интеллекта.
  • Оккупантам выгодно дезинформировать общественность о Купянске, пытаясь искажать факты и сместить внимание.
  • Российские пропагандисты врут о том, что Купянск находится под контролем РФ, используя фейковые видео, созданные с помощью ИИ.

Россия массово распространяет ИИ-фейки насчет оккупации Купянска

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, российские пропагандисты получили задачу врать, что "Зеленского не было в Купянске" и город "находится под контролем РФ".

Для этого они создают фейковые видео с использованием искусственного интеллекта, иногда даже не убирая водяные знаки ресурса, с помощью которого эти видео были сгенерированы.

Это все сражение за западное информационное поле. Россия не имеет стратегических побед, но лжет у американцев.

В Центре напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск 12 декабря, а Силы обороны Украины контролируют более 90% города.

