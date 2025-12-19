Россия распространяет ИИ-фейки по поводу Купянска — зачем это нужно оккупантам

Российская пропаганда массово распространяет фейки по поводу Купянска, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Россия массово распространяет ИИ-фейки насчет оккупации Купянска

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, российские пропагандисты получили задачу врать, что "Зеленского не было в Купянске" и город "находится под контролем РФ".

Для этого они создают фейковые видео с использованием искусственного интеллекта, иногда даже не убирая водяные знаки ресурса, с помощью которого эти видео были сгенерированы.

Это все сражение за западное информационное поле. Россия не имеет стратегических побед, но лжет у американцев.

В Центре напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск 12 декабря, а Силы обороны Украины контролируют более 90% города.