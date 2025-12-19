Россия распространяет ИИ-фейки по поводу Купянска — зачем это нужно оккупантам

Российская пропаганда массово распространяет фейки по поводу Купянска, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Российская пропаганда массово распространяет фейки о Купянске, созданные с использованием искусственного интеллекта.
- Оккупантам выгодно дезинформировать общественность о Купянске, пытаясь искажать факты и сместить внимание.
- Российские пропагандисты врут о том, что Купянск находится под контролем РФ, используя фейковые видео, созданные с помощью ИИ.
Россия массово распространяет ИИ-фейки насчет оккупации Купянска
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, российские пропагандисты получили задачу врать, что "Зеленского не было в Купянске" и город "находится под контролем РФ".
Для этого они создают фейковые видео с использованием искусственного интеллекта, иногда даже не убирая водяные знаки ресурса, с помощью которого эти видео были сгенерированы.
Это все сражение за западное информационное поле. Россия не имеет стратегических побед, но лжет у американцев.
В Центре напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск 12 декабря, а Силы обороны Украины контролируют более 90% города.
